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Не менее 15 человек пропали в Японии после наводнения

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По меньшей мере, 15 человек числятся пропавшими без вести в результате наводнения на юге Японии, вызванного ливневыми дождями, сообщает Интерфакс со ссылкой на местные власти.

Вместе с тем, как заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Есихидэ Суга, "поступают многочисленные сообщения о людях, которых не могут найти".

Он проинформировал, что к борьбе со стихией привлечены около 7,5 тыс. военнослужащих, работников полиции и спасателей. В готовности к срочным вылетам находятся 40 вертолетов.

Исполняющий обязанности главы правительства (в связи с отъездом премьер-министра Синдзо Абэ на саммит G20) вице-премьер Японии Таро Асо объявил, что на острове Кюсю сложилась "чрезвычайная ситуация".

Значительный ущерб нанесен инфраструктурным объектам, дорогам, жилым и другим постройкам. Часть жителей оказались блокированными водой. Пока власти не могут подсчитать сумму ущерба от стихийного бедствия.

Метеорологи предупреждают о возможном ухудшении ситуации из-за продолжения ливней вплоть до пятницы включительно, возможном сходе оползней, разливах рек.

К настоящему моменту предупреждения о необходимости эвакуироваться получили более 550 тыс. жителей префектур Фукуока и Оита.

URL: http://www.vb.kg/362817
Теги:
Япония
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