Полиция Германии ради расследования купила "Панамское досье" за 5 млн евро

Федеральное управление уголовной полиции Германии (ВКА) купило "Панамское досье" - документы юридической компании Mossack Fonseca об офшорах, попавшие после утечки в распоряжение журналистов и ставшие основой для опубликованного весной прошлого года масштабного расследования. В приобретенных бумагах власти будут искать информацию о немецких гражданах, которые через счета за границей могли уклоняться от уплаты налогов в ФРГ.

По данным NewsRu.com со ссылкой на немецкий таблоид Bild, "Панамские документы" были куплены за 5 млн евро. Причем расходы взяло на себя главное финансовое управление земли Гессен.

Следователи будут проверять документы совместно с немецкими налоговыми службами, отмечает издание. Ознакомление с налоговыми данными займет несколько месяцев, говорится в переведенной сайтом InoPressa заметке.

"Панамскими документами" называется в прессе масштабная утечка конфиденциальных данных панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая занималась регистрацией и сопровождением офшоров. Данные утечки в итоге были переданы журналистам консорциума ICIJ. После перепроверки этих сведений были сделаны публикации в ведущих СМИ разных стран. В документах фигурировали 12 действующих и бывших мировых лидеров, 128 политиков и 29 миллиардеров из списка Forbes.

В "Панамских документах" были упомянуты имена по крайней мере пяти действовавших на тот момент глав государств, в том числе президента Украины Петра Порошенко и премьера Исландии Сигмюндюра Давида Гюннлейгссона, которому пришлось уйти в отставку после массовых протестов.