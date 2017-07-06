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Успешно испытана вакцина против рака

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Американские, немецкие и австрийские онкологи доказали, что испытанные ими персонализированные вакцины против рака являются безопасными и клинически эффективными для профилактики меланомы. Два соответствующих исследования опубликованы в журнале Nature, кратко об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Nature News.

В первой публикации американские ученые сообщают о результатах первой фазы клинических испытаний вакцины, направленной на 20 персонализированных неоантигенов, связанных с раком кожи. У четырех из шести пациентов, которым была сделана прививка, в течение 25 месяцев не наблюдалось рецидивов меланомы.

Во второй публикации немецкие и австрийские авторы сообщают о первом в своем роде применении персонализированного подхода к вакцинации на основе РНК, которая направлена на уничтожение у 13 пациентов, больных меланомой, неоэпитопов. У восьми пациентов через 23 месяца после вакцинации опухоли исчезли.

Специалисты планируют приступить ко второй фазе клинических испытаний вакцин, а также определить их эффективность в борьбе с другими типами рака.

URL: http://www.vb.kg/362820
Теги:
наука, онкология, медицина
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