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КП отменила запрет на допрос близких родственников при наличии их желания

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ВБ

Конституционная палата 5 июля проверила на конституционность пункт 7 части 4 статьи 60 Уголовно-процессуального кодекса КР, в соответствии с которым не подлежат допросу в качестве свидетелей близкие родственники подозреваемого, обвиняемого, подсудимого.

По итогам рассмотрения данного дела было принято решение о признании оспариваемой нормы противоречащей Конституции КР в той мере в какой не допускает возможность допроса близких родственников подозреваемого, обвиняемого, подсудимого при наличии их желания давать показания.

В своем решении Конституционная палата отметила, что показания против себя или близких родственников, то есть лиц, обладающих свидетельским иммунитетом, могут быть даны только с соблюдением принципа добровольности и диспозитивности.

Данную норму следует рассматривать как правовую гарантию против самообвинения и принуждения к даче показаний против себя самого, своего супруга или близких родственников, к которым отнесены родители, супруг (супруга), дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дед, бабка, внуки. Освобождая граждан от обязанности свидетельствовать против себя, своего супруга(и) и близких родственников, законодатель тем самым установил юридические предписания в соответствии с частью 5 статьи 26 Конституции КР и нравственными представлениями о недопустимости принуждения человека причинять вред самому себе и близким родственникам.

Установление запрета на допрос в качестве свидетелей близких родственников подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, тем не менее, не должно ограничивать их в праве давать соответствующие показания в случаях, когда они заинтересованы в оглашении той или иной информации. Необходимость использования добровольных свидетельских показаний близких родственников подозреваемого, обвиняемого и подсудимого является одной из составляющих реализации принципа состязательности и равноправия сторон путем наделения сторон обвинения и защиты равными процессуальными правами.

Таким образом, близкие родственники подозреваемого, обвиняемого, подсудимого не должны лишаться возможности давать показания об известных им обстоятельствах по делу.

URL: http://www.vb.kg/362821
Теги:
Конституционная палата
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