Погода
$ 69.56 - 69.76
€ 78.45 - 79.47

В Бразилии на шедших к статуе Христа туристов напали грабители с ножами

136  0
www

В Рио-де-Жанейро преступники с ножами напали на иностранных туристов, поднимавшихся на гору Корковаду, где расположена статуя Христа-искупителя, сообщает Росбалт со ссылкой на телеканал Globo. Жертвами нападения стали супружеские пары из Великобритании и Польши.

В результате попытки ограбления серьезно пострадал гражданин Польши, который был госпитализирован. Информация о том, в каком состоянии он находится сейчас, отсутствует.

Globo отмечает, что случаи ограблений иностранных туристов в районе главной достопримечательности города значительно участились. В декабре 2016 года за один день нападению банды преступников из пяти человек на горе Корковаду подверглись 34 туриста. В поисках нападавших приняла участие военная полиция, однако их следы обнаружить не удалось.

URL: http://www.vb.kg/362822
Теги:
ограбление, туризм, Бразилия
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  