Погода
$ 69.56 - 69.76
€ 78.45 - 79.47

Строительство социальных объектов в Оше под жестким контролем мэра

136  0
ВБ

В Оше в настоящее время идет строительство 7 школ и двух детских садов. С этапами строительства социальных объектов 5 июля ознакомился мэр южной столицы Айтмамат Кадырбаев.

Градоначальник посетил строящиеся социальные объекты: школу №45 имени Мырзаева на 275 мест в селе Тээке Жапалакской сельской управы, школу на 275 мест и детский сад на 75 мест в территориальном совете №12 "Курманжан-Датка-2" на улице Ирригатора, дополнительный учебный корпус на 500 мест в школе №3 имени Ломоносова, школу на 625 мест в территориальном совете №9 "Амир-Тимур".

В ходе поездки мэр поручил контролирующим строительство службам обратить особое внимание на качество материалов, используемых в строительстве и добавил, что все строящиеся объекты города находятся под его личным контролем.

"Качество каждого строящегося социального объекта в городе Оше должно быть на самом высоком уровне. Поэтому качество строительства находится под моим личным контролем. Социальные объекты – это в основном детские учреждения, поэтому в строительных работах необходимо использовать только качественные, экологически чистые, сертифицированные материалы. К примеру, двери и окна социальных объектов должны быть изготовлены из качественных деревянных материалов. Это здоровье наших с вами детей, подрастающего поколения, позаботиться о котором – наша обязанность", - отметил он.

Также Кадырбаев дал дополнительное задание соблюдать сроки строительства социальных объектов, от которых зависит социальное развитие города.

На сегодняшний день в Оше построены и сданы в эксплуатацию 6 детских садов, еще два дошкольных учреждения будут сданы в эксплуатацию в сентябре. Всего за три года построено 8 детских садов. На сегодняшний день построены и сданы в эксплуатацию две школы. А также ведутся работы по строительству 7 общеобразовательных учреждений.

URL: http://www.vb.kg/362824
Теги:
детский сад, Ош, строительство, школа
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  