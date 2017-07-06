Строительство социальных объектов в Оше под жестким контролем мэра

В Оше в настоящее время идет строительство 7 школ и двух детских садов. С этапами строительства социальных объектов 5 июля ознакомился мэр южной столицы Айтмамат Кадырбаев.

Градоначальник посетил строящиеся социальные объекты: школу №45 имени Мырзаева на 275 мест в селе Тээке Жапалакской сельской управы, школу на 275 мест и детский сад на 75 мест в территориальном совете №12 "Курманжан-Датка-2" на улице Ирригатора, дополнительный учебный корпус на 500 мест в школе №3 имени Ломоносова, школу на 625 мест в территориальном совете №9 "Амир-Тимур".

В ходе поездки мэр поручил контролирующим строительство службам обратить особое внимание на качество материалов, используемых в строительстве и добавил, что все строящиеся объекты города находятся под его личным контролем.

"Качество каждого строящегося социального объекта в городе Оше должно быть на самом высоком уровне. Поэтому качество строительства находится под моим личным контролем. Социальные объекты – это в основном детские учреждения, поэтому в строительных работах необходимо использовать только качественные, экологически чистые, сертифицированные материалы. К примеру, двери и окна социальных объектов должны быть изготовлены из качественных деревянных материалов. Это здоровье наших с вами детей, подрастающего поколения, позаботиться о котором – наша обязанность", - отметил он.

Также Кадырбаев дал дополнительное задание соблюдать сроки строительства социальных объектов, от которых зависит социальное развитие города.

На сегодняшний день в Оше построены и сданы в эксплуатацию 6 детских садов, еще два дошкольных учреждения будут сданы в эксплуатацию в сентябре. Всего за три года построено 8 детских садов. На сегодняшний день построены и сданы в эксплуатацию две школы. А также ведутся работы по строительству 7 общеобразовательных учреждений.