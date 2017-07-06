В Бишкеке произведен демонтаж Led-экрана и настенного рекламного панно

Отдел наружной рекламы Бишкекглавархитектура совместно с сотрудниками городского Управления землепользования и строительства провела рейдовое мероприятие. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

В ходе комиссионного рейда был произведен демонтаж самовольно установленных средств наружной рекламы. В частности, на улице Гоголя демонтировали брандмауэрное панно размером свыше 50 квадратных метров, а на пересечении проспекта Чуй и улицы Шопокова Led-экран, который был установлен самовольно. Также в ходе рейда были демонтированы самовольно установленные объекты облегченного типа.

Общественную безопасность во время демонтажа обеспечивали сотрудники органов внутренних дел.