Погода
$ 69.56 - 69.76
€ 78.45 - 79.47

В Бишкеке произведен демонтаж Led-экрана и настенного рекламного панно

514  0
ВБ

Отдел наружной рекламы Бишкекглавархитектура совместно с сотрудниками городского Управления землепользования и строительства провела рейдовое мероприятие. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

В ходе комиссионного рейда был произведен демонтаж самовольно установленных средств наружной рекламы. В частности, на улице Гоголя демонтировали брандмауэрное панно размером свыше 50 квадратных метров, а на пересечении проспекта Чуй и улицы Шопокова Led-экран, который был установлен самовольно. Также в ходе рейда были демонтированы самовольно установленные объекты облегченного типа.

Общественную безопасность во время демонтажа обеспечивали сотрудники органов внутренних дел.

URL: http://www.vb.kg/362827
Теги:
мэрия, реклама, Бишкек
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  