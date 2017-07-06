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SpaceX с третьей попытки запустила ракету Falcon 9 со спутником Intelsat

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После двух неудачных попыток старта SpaceX удалось вывести на орбиту спутник связи Intelsat 35e с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Об этом, как пишет Росбалт, говорится в сообщении компании в Twitter.

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 19.38 (05.38 по Бишкеку). После 30 минут полета SpaceX официально объявила об успешном выходе спутника на геопереходную орбиту.

Запуск Falcon 9 транслировался в прямом эфире на Youtube.

Вывод спутника на орбиту произошел после того, как компания два раза откладывала старт ракеты-носителя. Изначально он был намечен на 2 июля, однако в последние минуты перед запуском двигателей процесс был прерван. Компания заявила о переносе даты старта на 3 июля, однако по техническим причинам и в этот день ракета стартовать не смогла.

Спутник Intelsat 35e с массой порядка 6 тонн был построен компанией Boeing. Он предназначен для предоставления телекоммуникационных услуг на территории нескольких континентов.

Ранее, 25 июня, SpaceX запустила Falcon 9, несшую на борту 10 спутников Iridium NEXT. За день до этого компания вывела на орбиту первый болгарский телекоммуникационный спутник BulgariaSat-1. После запуска первая ступень ракеты приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане.

URL: http://www.vb.kg/362828
Теги:
космонавтика
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