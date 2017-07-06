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Члены ОНС указали главе ГРС на изъяны в работе сотрудников ведомства

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ВБ

Глава Государственной регистрационной службы Дастан Догоев обсудил с членами Общественного наблюдательного совета наиболее проблемные вопросы по оказанию государственных услуг.

Председатель ОНС Эркин Абдрахманов отметил, что они на ежемесячной основе проводят мониторинг деятельности структурных подразделений ГРС по вопросам прозрачности в работе с населением. "Также постоянно собираем, обобщаем и представляем ГРС информацию о предложениях общественности по решению вопросов и проблем, волнующих граждан, имеющих важное общественное значение", - сказал он.

В ходе встречи членами ОНС были подняты ряд проблемных вопросов, с которыми сталкиваются граждане при получении государственных услуг, в частности, грубость сотрудников загса, отделов паспортно-визовых регистрационных работ, кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество. Были высказаны рекомендации переобучить сотрудников, повысить их квалификации. "Отсутствие знаний, соответствующих нормативно-правовым актам, по своим участкам работ приводит к искусственной бюрократии, требованию ненужных справок, не указанных в правовых актах", - высказались члены ОНС.

В свою очередь Догоев отметил, что данные проблемы действительно есть и предлагается изменить формат работы центров обслуживания населения. "Работаем над созданием центра обучения для сотрудников и уже имеются необходимые оборудования для центра. Разрабатываем новый форт работы центров обслуживания населения. Параллельно ищем и подходящие здания для ЦОНов", - сказал Догоев.

По итогам встречи стороны договорились на регулярной основе встречаться, обсуждать проблемные вопросы в системе ГРС и прилагать совместные усилия для их решения.

URL: http://www.vb.kg/362829
Теги:
ГРС, ОНС
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