Кыргызстанца в Москве хотели депортировать в Грецию

Гражданина Кыргызстана несколько суток удерживают в московском аэропорту "Домодедово" из-за нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщили в кыргызстанском посольстве в России.

В посольстве рассказали, что 1 июля кыргызстанец прилетел из Франции в Москву транзитом через греческий остров Родос. В московском аэропорту его не пропустили, объяснив это тем, что цель его поездки не соответствует действительности. Сотрудники пограничной службы хотели ближайшим рейсом депортировать его в Грецию.

Сотрудники посольства договорились с российской стороной о том, что мужчину все же отправят в Бишкек.

"В настоящее время прорабатывается вопрос приобретения авиабилета гражданину. Вопрос находится на контроле посольства", - отметили в дипмиссии.