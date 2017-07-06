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Кыргызстанца в Москве хотели депортировать в Грецию

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Айдана Абдуваитова

Гражданина Кыргызстана несколько суток удерживают в московском аэропорту "Домодедово" из-за нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщили в кыргызстанском посольстве в России.

В посольстве рассказали, что 1 июля кыргызстанец прилетел из Франции в Москву транзитом через греческий остров Родос. В московском аэропорту его не пропустили, объяснив это тем, что цель его поездки не соответствует действительности. Сотрудники пограничной службы хотели ближайшим рейсом депортировать его в Грецию.

Сотрудники посольства договорились с российской стороной о том, что мужчину все же отправят в Бишкек.

"В настоящее время прорабатывается вопрос приобретения авиабилета гражданину. Вопрос находится на контроле посольства", - отметили в дипмиссии.

URL: http://www.vb.kg/362830
Теги:
соотечественники
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Комментарии
казах
06.07.2017, 12:54

Все ясно,это очередной дебил с передвинутыми мозгами из ошской области.

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