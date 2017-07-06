Водитель буса дважды переехал велосипедиста вблизи аэропорта "Манас"

5 июля примерно в 20.30 водитель грузового буса сбил велосипедиста на автодороге, ведущей к аэропорту "Манас". По словам очевидцев, автомашина нарушителя была желтого цвета.

Свидетели происшествия сообщили, что наезд был совершен дважды. Кроме того, по средствам социальных сетей были разосланы ориентировки транспорта с примерными номерными знаками.

Отметим, пострадавший велосипедист был госпитализирован в городскую больницу №4.

Как отмечают в Управлении патрульной милиции по Чуйской области, водитель желтого буса уже найден. Задержание произошло сегодня, 6 июля, примерно в 04.00. Виновник ДТП объяснил свой поступок тем, что с места ДТП уехал в шоковом состоянии. По данным правоохранителей, мужчина, находясь за рулем, был в трезвом состоянии.

"После автонаезда на велосипедиста он скрылся с места происшествия. Принятыми нами мерами была установлена личность водителя, после чего произошло его задержание. Автомобиль сейчас поставлен на штрафстоянку, собранные материалы переданы в следственное управление ОВД Сокулукского района. В данный момент все соответствующие экспертизы назначены, ведется следствие", - сообщил инспектор пресс-службы УПМ Чуйской области Тилек Исаев.