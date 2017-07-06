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Депутаты вынесли на общественное обсуждение закон о кластерах

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Гулиза Авазова

Депутаты Жогорку Кенеша Асилбек Жээнбеков и Канат Керезбеков выступили инициаторами законопроекта о кластерах и сегодня вынесли его на общественное обсуждение.

Справка

Кластер (в экономике) - сконцентрированная на некоторой территории группа взаимосвязанных компаний: поставщиков оборудования, комплектующих и специализированных услуг; инфраструктуры; научно-исследовательских институтов; вузов и других организаций, взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом. Примером кластера является Силиконовая долина в США.

Как сообщается в справке-обосновании, законопроект предлагает способ создания и развития кластеров, основанный на экономических механизмах взаимодействия отраслей (предприятий) через элементы и статьи калькуляции при производстве той или иной продукции.

При традиционном подходе, производитель одного вида продукции не учитывает интересов производителей смежных отраслей, как из числа поставщиков сырья, так и конечного производителя. Отличие кластера заключается в слаженном объединении усилий его участников для реализации своих интересов через одну ключевую продукцию кластера, которая гарантирует конкурентоспособность и перспективу для экспорта.

Согласно законопроекту, возведение производственной и социальной инфраструктуры, находящейся в государственной собственности или муниципальной, подлежит финансированию самими участниками кластера.

Как уточняется, интересы участников кластера учитываются с применением нормативного метода учета хозяйственной деятельности на основе норм и нормативов как по статьям калькуляции, так и по элементам затрат. Соответственно, законопроект охватывает экономический учет всех затрат при формировании себестоимости единицы продукции кластера по всей цепочке добавленной стоимости.

Законопроект создаст возможность для реализации не только пилотного проекта Иссык-Кульского горнолыжного кластера, но и других в отраслевом и территориальном разрезах (мясного, хлопчатобумажного, строительного и др.), что повышает его значимость как стратегического инструмента регионального экономического развития. Также он создает дополнительные условия и возможности для развития дорожно-транспортной инфраструктуры, коммунального хозяйства, энергетической инфраструктуры, находящихся в государственной и муниципальной собственности, а также различных других отраслей.

URL: http://www.vb.kg/362832
Теги:
законопроект, парламент, экономика
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