В Джалал-Абадской области задержаны члены "Хизб ут-Тахрира"

Сотрудниками 10-го ГУ МВД КР и УВД Джалал-Абадской области в ходе проведения совместных оперативно-разыскных мероприятий выявлены факты возбуждения национальной и религиозной розни. Оперативными службами в результате принятых мер за осуществление экстремистской деятельности задержаны члены запрещенной религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир".

В ходе операции проведено задержание четырех граждан, являющихся жителями Базар-Коргонского района: Х.Х., А.А. и Сузакского района Джалал-Абадской области: С.И. и Б.Д.

В ходе санкционированного обыска по месту жительства подозреваемых лиц обнаружено и изъято большое количество материалов экстремистского характера.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 299 ("Возбуждение национальной, расовой, религиозной или межрегиональной вражды") УК КР. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.