Инвалид I группы упал в реку Кара-Суу. Родственники и МЧС ведут поиски

В Джалал-Абадской области в Аксыйском районе инвалид I группы утонул в реке Кара-Суу. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС КР.

По данным ведомства, 4 июля мужчина 1984 года рождения купался в этой реке. Однако в 16.00 родственники потеряли его из виду. После чего они обратились за помощью в Министерство чрезвычайных ситуаций. В настоящий момент спасатели ведут поиск в этом районе.

"Поиски пропавшего жителя села Караган-Сай по-прежнему ведутся. Как только станет известно о его обнаружении, мы проинформируем", - сообщила пресс-секретарь МЧС КР Элмира Шерипова.