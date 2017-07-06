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Жители новостроек изнывают от жары. Им доставляют воду автоцистернами

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ВБ

По информации ПЭУ "Бишкекводоканал", в целом районы столицы обеспечены питьевой водой в требуемом объеме, за исключением жилых массивов юго-западной части.

Проблемы с обеспечением питьевой водой имеются в селе Селекционном. В новостройке Ак-Ордо живительная влага имеется во всех районах, кроме западной части 58-го квартала (район 16 га). В жилом массиве Арча-Бешик питьевая вода отсутствует в районе, ограниченном улицами Шералиева, Куюкова, Баха, Масалиева, Садырбаева, Баба-Ата, Он-Арча, Минкуш, Бакаева.

В данные районы осуществляется подвоз воды шестью автоцистернами. Регулировкой рейсов по улицам руководят представители Бишкекводоканала (участок водопроводных сетей Ленинского района и центральная дежурно-диспетчерская служба) совместно с МТУ №4.

Кроме того, в жилых массивах Ак-Бата и Ак-Жар питьевая вода населению подается по графику.

URL: http://www.vb.kg/362837
Теги:
Бишкекводоканал, водоснабжение, новостройки
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Комментарии
Maks Mamit
06.07.2017, 11:03
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Комментариев: 1

Здравствуйте, еще улиц Нур-Эль , Кенколь нету воды. Эти улицы находятся между Арча-бешиком и Селекционное. 

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Мамбет
06.07.2017, 12:03

Вначале жители требовали земли , чтобы построить дома, говорили мы сами все проведем, свет, воду, построим дороги, больнице, школы, теперь они начали требовать бесплатно коммуникации , мало того, каждый из них практически взял свои доли колхозах  БЕСПЛАТНО, тут получили тоже БЕСПЛАТНО. Теперь все требуют !

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