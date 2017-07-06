Жители новостроек изнывают от жары. Им доставляют воду автоцистернами

По информации ПЭУ "Бишкекводоканал", в целом районы столицы обеспечены питьевой водой в требуемом объеме, за исключением жилых массивов юго-западной части.

Проблемы с обеспечением питьевой водой имеются в селе Селекционном. В новостройке Ак-Ордо живительная влага имеется во всех районах, кроме западной части 58-го квартала (район 16 га). В жилом массиве Арча-Бешик питьевая вода отсутствует в районе, ограниченном улицами Шералиева, Куюкова, Баха, Масалиева, Садырбаева, Баба-Ата, Он-Арча, Минкуш, Бакаева.

В данные районы осуществляется подвоз воды шестью автоцистернами. Регулировкой рейсов по улицам руководят представители Бишкекводоканала (участок водопроводных сетей Ленинского района и центральная дежурно-диспетчерская служба) совместно с МТУ №4.

Кроме того, в жилых массивах Ак-Бата и Ак-Жар питьевая вода населению подается по графику.