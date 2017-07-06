Свидетель: Модин и Маевский не приходили в кабинет Текебаева в мае 2010 г.

По его словам, Модина и Маевского он видел лишь по телевизору и в интернете. Сапарбаев сообщил, что хорошо помнит график работы в мае 2010 года."Если бы Модин и Маевский были, я бы их запомнил. Я был постоянно с Текебаевым. Рабочее время начиналось с 7.30- 08.00 до поздней ночи. 21 декабря 2010 года Текебаева вроде не было на работе, на следующий день была фракция, в этот же день был его день рождения, он сам проводил заседание фракции", - сказал Сапарбаев.
Ага, хорошо помнит. Не зря писали , что адвокаты Теке работают со свидетелями и давят на них, чтоб они показания свои дали в пользу Текебаева. Вот вам итог. Если я не ошибаюсь этот юнец стал депутатом в 2015 году и позже сдал мандат за очень хорошие деньги какому-то старику.