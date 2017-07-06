Свидетель: Модин и Маевский не приходили в кабинет Текебаева в мае 2010 г.

Сегодня, 6 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

В ходе процесса суд допросил свидетеля защиты - бывшего депутата парламента от фракции "Ата Мекен" Жоомарта Сапарбаева. Он сообщил суду, что в 2010 году являлся советником Текебаева.

По его словам, Модина и Маевского он видел лишь по телевизору и в интернете. Сапарбаев сообщил, что хорошо помнит график работы в мае 2010 года.

"Если бы Модин и Маевский были, я бы их запомнил. Я был постоянно с Текебаевым. Рабочее время начиналось с 7.30- 08.00 до поздней ночи. 21 декабря 2010 года Текебаева вроде не было на работе, на следующий день была фракция, в этот же день был его день рождения, он сам проводил заседание фракции", - сказал Сапарбаев.

На вопрос адвокатов об отношениях между свидетелем и Омурбеком Абдрахмановым, Сапарбаев ответил, что тот относился к партии "Ата Мекен" враждебно и негативно.

"Он испортил отношения с фракцией и Текебевым за короткое время, хотя сам был в оппозиции, и когда была нужна помощь, получал моральную поддержку", - сказал Сапарбаев.