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Свидетель: Модин и Маевский не приходили в кабинет Текебаева в мае 2010 г.

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Аида Джумашева

Сегодня, 6 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

В ходе процесса суд допросил свидетеля защиты - бывшего депутата парламента от фракции "Ата Мекен" Жоомарта Сапарбаева. Он сообщил суду, что в 2010 году являлся советником Текебаева.

По его словам, Модина и Маевского он видел лишь по телевизору и в интернете. Сапарбаев сообщил, что хорошо помнит график работы в мае 2010 года.

"Если бы Модин и Маевский были, я бы их запомнил. Я был постоянно с Текебаевым. Рабочее время начиналось с 7.30- 08.00 до поздней ночи. 21 декабря 2010 года Текебаева вроде не было на работе, на следующий день была фракция, в этот же день был его день рождения, он сам проводил заседание фракции", - сказал Сапарбаев.

На вопрос адвокатов об отношениях между свидетелем и Омурбеком Абдрахмановым, Сапарбаев ответил, что тот относился к партии "Ата Мекен" враждебно и негативно.

"Он испортил отношения с фракцией и Текебевым за короткое время, хотя сам был в оппозиции, и когда была нужна помощь, получал моральную поддержку", - сказал Сапарбаев.

URL: http://www.vb.kg/362838
Теги:
Жоомарт Сапарбаев, Омурбек Текебаев, суд
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Комментарии
Бермет Осмонкулова
06.07.2017, 11:13
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Комментариев: 41

По его словам, Модина и Маевского он видел лишь по телевизору и в интернете. Сапарбаев сообщил, что хорошо помнит график работы в мае 2010 года."Если бы Модин и Маевский были, я бы их запомнил. Я был постоянно с Текебаевым. Рабочее время начиналось с 7.30- 08.00 до поздней ночи. 21 декабря 2010 года Текебаева вроде не было на работе, на следующий день была фракция, в этот же день был его день рождения, он сам проводил заседание фракции", - сказал Сапарбаев.

Ага, хорошо помнит. Не зря писали , что адвокаты Теке работают со свидетелями и давят на них, чтоб они показания свои дали в пользу Текебаева. Вот вам итог. Если я не ошибаюсь этот юнец стал депутатом в 2015 году и позже сдал мандат за очень хорошие деньги какому-то старику.

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Адилет Кадыров
06.07.2017, 11:27
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Этот молодой хоть осознает, что за дачу ложных показании ему светит срок? Думаю его заставили путем шантажа пойти на такое, как можно помнить тот день и ту встречу так хорошо. Парень, ты просто ставишь крест на самом себе, Текебаев уже прожил свое, а ты молод, очнись.

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Даке Маматкасым
06.07.2017, 11:33
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было бы удивительно если бы свидетель защиты начал давать другие показания, все ожидаемо

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Банин Александр
06.07.2017, 11:40
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Как бы не готовили свидетелей в пользу Текебаева, всем уже все понятно! Текебаев взял деньги у Маевского и кинул его, вот и весь расклад!

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