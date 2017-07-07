Глава ГКДО КР проинспектировал социально-бытовые условия военных на юге

Вопросы улучшения социально-бытовых условий проживания и несения службы военнослужащих находятся под постоянным контролем Государственного комитета по делам обороны КР.

Пресс-служба оборонного ведомства сообщает, что в целях проверки хода строительства ряда объектов социально-культурного характера и военного назначения состоялась оперативно-полевая поездка председателя ГКДО КР в южный регион военной безопасности.

C 28 по 30 июня полковник Касымкулов с группой офицеров осуществил поездку в Баткенскую и Ошскую области.

В ходе инспекции глава ГКДО ознакомился с ходом строительства объектов Вооруженных сил, организацией повседневной жизнедеятельности, состоянием материально-технической базы соединений и частей ВС, а также военных комиссариатов КР, дислоцированных в юго-западном регионе.