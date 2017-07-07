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Глава ГКДО КР проинспектировал социально-бытовые условия военных на юге

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ВБ

Вопросы улучшения социально-бытовых условий проживания и несения службы военнослужащих находятся под постоянным контролем Государственного комитета по делам обороны КР.

Пресс-служба оборонного ведомства сообщает, что в целях проверки хода строительства ряда объектов социально-культурного характера и военного назначения состоялась оперативно-полевая поездка председателя ГКДО КР в южный регион военной безопасности.

C 28 по 30 июня полковник Касымкулов с группой офицеров осуществил поездку в Баткенскую и Ошскую области.

В ходе инспекции глава ГКДО ознакомился с ходом строительства объектов Вооруженных сил, организацией повседневной жизнедеятельности, состоянием материально-технической базы соединений и частей ВС, а также военных комиссариатов КР, дислоцированных в юго-западном регионе.

URL: http://www.vb.kg/362840
Теги:
Баткенская область, военная служба, Ошская область
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