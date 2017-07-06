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ДТП в Центральноафриканской республике унесло жизни 78 человек

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78 человек погибли, более 70 получили ранения в результате ДТП в Центральноафриканской республике. Как сообщает Лента.ру со ссылкой на агентство Reuters, инцидент произошел по пути на еженедельную ярмарку в деревне Малум к северо-востоку от столицы страны Банги.

Все погибшие ехали на одном грузовике, водитель которого превысил скорость. Главный врач университетской больницы ближайшего города Бамбари Чемберлен Бама (Chamberlain Bama) рассказал, что большинство человек погибли на месте, однако некоторых пострадавших родственники забрали домой, где те позже умерли.

20 марта Банги была названа второй в рейтинге худших городов для проживания, уступив первое место столице Ирака Багдаду. Населенные пункты оценивались по 39 критериям, среди которых - политическая стабильность, уровень преступности, ограничения личной свободы, цензура, ситуация с образованием, транспортом, экологическая обстановка.

URL: http://www.vb.kg/362841
Теги:
ДТП
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