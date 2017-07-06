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Мэры столиц Кыргызстана и России обсудили проект "Умный город"

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ВБ

5 июля в г. Москве (Российская Федерация) в рамках участия делегации столичного муниципалитета в Московском урбанистическом форуме 2017 состоялась встреча мэра Бишкека Албека Ибраимова с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Так, кыргызская делегация обсудила вопросы взаимодействия с правительством Москвы в области разработки и реализации компонентов проекта "Умный город", изучения опыта Москвы в преодолении новых вызовов, связанных с урбанизацией городов, развития практических связей по всем направлениям сотрудничества.

Кроме того, Сергей Собянин предложил рассмотреть вопрос о заключении дополнительного соглашения между фондами обязательного медицинского страхования по оказанию медицинских услуг гражданам КР и РФ (на платной основе), а также выразил готовность оказать содействие в области образования, в частности, предоставлении услуг по повышению квалификации преподавательских кадров.

По итогам встречи главами городов была подписана Программа сотрудничества на 2018-2020 годы по реализации Соглашения между правительством Москвы и мэрией Бишкека о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве от 27 июня 1997 года.

URL: http://www.vb.kg/362842
Теги:
Россия, Москва, Бишкек, Албек Ибраимов
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Комментарии
Ктулху
06.07.2017, 11:53

Сначала проект "Безопасный город" реализуйте, умники !

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Азат
06.07.2017, 12:13

В Бишкеке может быть только один проект "Дурной аул"!

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