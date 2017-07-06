Феликс Кулов предлагает кандидатам в президенты свои идеи развития страны

Пусть не умничает. У него было много возможностей.Умничать все умеют а на дело не х.....
Политическая партия "Ар-Намыс" предлагает кандидатам в президенты создавать реальные программы, которые необходимо осуществить. Об этом сегодня, 6 июля, на пресс-конференции заявил лидер партии Феликс Кулов.
По его словам, многие кандидаты в президенты в силу неопытности или из-за желания пропиарить себя предлагают избирателям масштабные изменения, которые потом они не смогут осуществить. Поэтому партия предлагает кандидатам акцентироваться на нескольких сложных, но необходимых для страны изменениях. Он отметил, что некоторые из этих предложений ранее были оформлены в виде различных законопроектов.
"Проанализировали ситуацию в предвыборных кампаниях, многие по незнанию или неопытности начинают говорить масштабные вещи, которые потом сложно оценить. Второе, все наши предложения апробированы. Есть проекты законов, которые еще не реализованы. Они были подготовлены давно, но, к сожалению, даже той власти, которой я обладал в коалиции в парламенте пятого созыва, не хватило. Все это зависало в недрах правительства, у чиновников и все тянулось", - сказал Кулов.
В частности, Кулов предлагает:
"Я до каждого кандидата постараюсь донести, со многими из них я встречаюсь, договариваюсь. Я встречался с теми кандидатами, которые вообще никому неизвестны, но у них есть своя интересная фишка. Например, один из них предлагает создать валютный совет и "алтын сом". Есть много интересных идей", - сказал Кулов.
Свою заинтересованность в разработке президентских программ кандидатов Кулов объяснил тем, что его партия не уходит с политической арены, несмотря на некоторую пассивность.
"Для нашей партии важно было показать, что партия является политически активной. Для нас есть смысл сделать определенный шаг назад, чтобы потом сделать два вперед", - отметил он.