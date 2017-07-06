Феликс Кулов предлагает кандидатам в президенты свои идеи развития страны

Политическая партия "Ар-Намыс" предлагает кандидатам в президенты создавать реальные программы, которые необходимо осуществить. Об этом сегодня, 6 июля, на пресс-конференции заявил лидер партии Феликс Кулов.

По его словам, многие кандидаты в президенты в силу неопытности или из-за желания пропиарить себя предлагают избирателям масштабные изменения, которые потом они не смогут осуществить. Поэтому партия предлагает кандидатам акцентироваться на нескольких сложных, но необходимых для страны изменениях. Он отметил, что некоторые из этих предложений ранее были оформлены в виде различных законопроектов.

"Проанализировали ситуацию в предвыборных кампаниях, многие по незнанию или неопытности начинают говорить масштабные вещи, которые потом сложно оценить. Второе, все наши предложения апробированы. Есть проекты законов, которые еще не реализованы. Они были подготовлены давно, но, к сожалению, даже той власти, которой я обладал в коалиции в парламенте пятого созыва, не хватило. Все это зависало в недрах правительства, у чиновников и все тянулось", - сказал Кулов.

В частности, Кулов предлагает:

Реформировать Совет по отбору судей, лишив депутатов возможности самим инициировать выдвижение кандидатур в этот совет. Этим правом должны обладать только Ассоциация адвокатов и общественные организации, которые работают в этой сфере. Также предлагается изменить критерии и процедуру отбора судей. Расширить самостоятельность глав местного самоуправления, назначить прямые выборы мэра Оша и Бишкека, парламентские выборы предлагают проводить по пропорционально-преференциальной системе. Это, по мнению Кулова, позволит избирателям голосовать как за партию, так и за конкретного депутата из списка партии. Сократить ведомства с дублирующими функциями. Президент не должен идти во власть от своей партии. Антикоррупционную службу при ГКНБ упразднить и на его базе создать Национальное бюро по борьбе с коррупцией и должностными преступлениями при президенте. После вступления в должность новый президент должен принять в своем акте решение о помиловании известных лиц, которые были осуждены при прежнем президенте и чьи дела ранее вызвали широкий общественный резонанс. Создать народные акционерные общества. В пример Кулов привел проект своей партии "Теке секирик", который поддержали более 10 тыс. человек. Проект предлагает создать на средства от золоторудного месторождения Алтын Жылга акционерное общество, 51% которого будет принадлежать государству, а остальная часть будет распределена среди населения.

"Я до каждого кандидата постараюсь донести, со многими из них я встречаюсь, договариваюсь. Я встречался с теми кандидатами, которые вообще никому неизвестны, но у них есть своя интересная фишка. Например, один из них предлагает создать валютный совет и "алтын сом". Есть много интересных идей", - сказал Кулов.

Свою заинтересованность в разработке президентских программ кандидатов Кулов объяснил тем, что его партия не уходит с политической арены, несмотря на некоторую пассивность.

"Для нашей партии важно было показать, что партия является политически активной. Для нас есть смысл сделать определенный шаг назад, чтобы потом сделать два вперед", - отметил он.