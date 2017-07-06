Свидетель: Абдырахманову предлагали $1 млн за помощь с MegaCom

Сегодня, 6 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

В ходе процесса прокурор сообщил, что гособвинение имеет справку о том, что их свидетель - жена экс-депутата Омурбека Абдрахманова Бейиль Айдакеева выехала за границу. Представители прокуратуры просили суд огласить ее показания.

Часть адвокатов подсудимых оставила данное ходатайство на усмотрение суда. Однако адвокат Чотонова Бактыбек Жумашев заявил, что свидетель должна быть допрошена в зале суда.

Однако судья Эрнис уулу Айбек все же зачитал показания свидетеля.

Айдакеева сообщила, что в конце 2010 года она работала директором дома итальянской мебели, ее супруг стал депутатом парламента и возглавил временную депутатскую комиссию по вопросам национализации MegaCom.

"Ко мне в офис приехал знакомый председатель Межрайонного суда Канат. Он сообщил, что нужно решить вопрос национализации 51% акций ЗАО "Альфа Телеком" в пользу российской компании. Он попросил, чтобы мой муж посодействовал в этом вопросе. Канат предложил $1 млн, сказав, что все соответствующие органы, так или иначе задействованные в национализации "Мегакома" в пользу россиян, получили различные денежные средства от $300 тысяч до $1 миллиона. В том числе Канат назвал Текебаева, ГКНБ, Генпрокуратуру. Он также сказал, что вопрос решен со всеми судьями и другими членами депутатской комиссии, остался лишь Абдырахманов, которому предложен $1 млн. Я спросила Каната, кто представляет интересы российской компании в КР, на что он ответил, что Рыкунова. Услышав, я усомнилась в честности сделки, так как была знакома с Рыкуновой, и сказала, что он связался не с теми людьми, попросила его уйти. Вечером обо всем рассказала мужу, он мне не поверил и сказал, что все сказанное Канатом ложь, на этом вопрос был исчерпан", - заявила на следствии Айдакеева.