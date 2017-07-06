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Сотрудники ГКНБ задержали членов МТО, пропагандировавших джихад в соцсетях

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Глеб Куренев

Сотрудники ГКНБ задержали членов МТО, которые пропагандировали джихад в социальных сетях и занимались вербовкой. Об этом сообщили в ведомстве.

В Госкомитете сообщают, что задержанный по указанию начальников МТО занимался пропагандой и вербовкой в социальных сетях. Кроме того, в ходе проведенных контртеррористических мероприятий по пресечению каналов вербовки в Сирию, был задержан активный пропагандист МТО, который является гражданином КР.

Задержанный вел вербовку среди местного населения и активно использовал социальные сети, где создавал группы и призывал вступить в состав бандформирования МТО. Задержанный также переправил в Сирию двух граждан КР, один из которых погиб в ходе боевых действий.

В настоящий момент возбуждены уголовные дела, задержанные водворены в СИЗО. Ведется следствие.

URL: http://www.vb.kg/362845
Теги:
ГКНБ, Сирия, терроризм
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