Мертвые озера Бишкека. Купальный сезон еще не начался, когда же ждать воды?

Синоптики каждый день пугают население Кыргызстана аномально высокой температурой. Столбики термометров неуклонно растут. Так, по данным Кыргызгидромета, на предстоящих выходных воздух прогреется до 42 градусов в тени. В связи с чем некоторые горожане уезжают туда, где прохладно - за город или на курорты.

Но что делать тем, кто остался в столице? Одним из излюбленных прохладных мест города считается Карагачевая роща со своими знаменитыми многим поколениям озерами - Комсомольским и Пионерским.

И когда асфальт буквально плавится под ногами, многие спешат окунуться в водоемы, но только не сейчас. Несмотря на то что в начале прошлого месяца городские власти заявляли, что купальный сезон открыт, воды в прудах нет, так как до сих пор идет чистка дна озер. Для этого и была спущена вода. Однако на календаре лето приближается к своему экватору.

Как оказалось, многие горожане даже не знают о том, что живительной влаги в роще нет. По привычке многие бишкекчане приходят к "оазису". Но каково их удивление, когда, подойдя к берегу, они не видят голубой глади. К примеру, так сейчас выглядит Пионерское озеро.

"Озеро уже должно быть, люди где-то же должны отдыхать. Ведь не все могут отдыхать на Иссык-Куле. Это нужно, чтобы от жары спасаться, температура 40 градусов, здесь хоть какой-никакой тенёк. Но без воды тень в принципе и не нужна", - считает отдыхающая Фатима Валитова.

Кажется, больше всех здесь расстраиваются дети, ожидавшие увидеть озеро.

Узнав о том, что пруды на реконструкции, граждане с испорченным настроением уходят обратно. Многие старожилы здесь купались еще в детстве. Впрочем, люди хоть и возмущены, но все же относятся с пониманием.

"А что теперь делать? Ну если сделают, то будет хорошо. Я вот два года не приходил, сейчас жарко стало, пришел нырнуть, а воды здесь нет", - сказал отдыхающий Максат Каратаев.

К слову, второй водоем не сильно отличается от первого. Сейчас Комсомольское озеро также осушено.

Между тем, по сообщению заведующего парком "Карагачевая роща" Дамира Исмаилова, реконструкция уже завершена. Территория площадью в несколько гектаров уже подверглась чистке. Сейчас ожидается решение Госсанэпиднадзора по подаче воды, так как необходим анализ вод западного канала БЧК, откуда и питаются пруды.

Он также отметил, что в прошлом году из-за дождливой погоды купальный сезон был открыт лишь 14 июля. Сейчас же все идет согласно плану.

"На сегодняшний день у нас работы закончились. Госсанэпиднадзор должен приехать и дать нам разрешение на заполнение озер, мы только их ждем. Если они сегодня приедут, посмотрят и дадут добро, мы начнем уже завтра с утра запускать воду. Если укажут на недостатки, то у нас будет день или два на устранение, и в течение недели мы все равно должны запустить воду. К 15 июля мы, надеюсь, заполним водоемы и у нас будет открытие", - сказал Исмаилов.

Кроме того, заведующий парком сообщил, что очистка дна озер проходила впервые за почти три десятка лет. При уборке применялась техническая соль и хлорка.

"Это озеро не чистилось 30 лет вообще. Мы уже отчистили отстойник до 2,5 метра в глубину, его, кстати, уже приняли. Комсомольское озеро уже принято, только Пионерское осталось. С районным управлением водного хозяйства по подаче воды договор уже заключен", - рассказал Исмаилов.

И если прогнозы верны, то уже на следующей неделе в озерах можно будет купаться.