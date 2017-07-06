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Мертвые озера Бишкека. Купальный сезон еще не начался, когда же ждать воды?

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Родион Решетов

Синоптики каждый день пугают население Кыргызстана аномально высокой температурой. Столбики термометров неуклонно растут. Так, по данным Кыргызгидромета, на предстоящих выходных воздух прогреется до 42 градусов в тени. В связи с чем некоторые горожане уезжают туда, где прохладно - за город или на курорты.

Но что делать тем, кто остался в столице? Одним из излюбленных прохладных мест города считается Карагачевая роща со своими знаменитыми многим поколениям озерами - Комсомольским и Пионерским.

И когда асфальт буквально плавится под ногами, многие спешат окунуться в водоемы, но только не сейчас. Несмотря на то что в начале прошлого месяца городские власти заявляли, что купальный сезон открыт, воды в прудах нет, так как до сих пор идет чистка дна озер. Для этого и была спущена вода. Однако на календаре лето приближается к своему экватору.

Как оказалось, многие горожане даже не знают о том, что живительной влаги в роще нет. По привычке многие бишкекчане приходят к "оазису". Но каково их удивление, когда, подойдя к берегу, они не видят голубой глади. К примеру, так сейчас выглядит Пионерское озеро.

"Озеро уже должно быть, люди где-то же должны отдыхать. Ведь не все могут отдыхать на Иссык-Куле. Это нужно, чтобы от жары спасаться, температура 40 градусов, здесь хоть какой-никакой тенёк. Но без воды тень в принципе и не нужна", - считает отдыхающая Фатима Валитова.

Кажется, больше всех здесь расстраиваются дети, ожидавшие увидеть озеро.

Узнав о том, что пруды на реконструкции, граждане с испорченным настроением уходят обратно. Многие старожилы здесь купались еще в детстве. Впрочем, люди хоть и возмущены, но все же относятся с пониманием.

"А что теперь делать? Ну если сделают, то будет хорошо. Я вот два года не приходил, сейчас жарко стало, пришел нырнуть, а воды здесь нет", - сказал отдыхающий Максат Каратаев.

К слову, второй водоем не сильно отличается от первого. Сейчас Комсомольское озеро также осушено.

Между тем, по сообщению заведующего парком "Карагачевая роща" Дамира Исмаилова, реконструкция уже завершена. Территория площадью в несколько гектаров уже подверглась чистке. Сейчас ожидается решение Госсанэпиднадзора по подаче воды, так как необходим анализ вод западного канала БЧК, откуда и питаются пруды.

Он также отметил, что в прошлом году из-за дождливой погоды купальный сезон был открыт лишь 14 июля. Сейчас же все идет согласно плану.

"На сегодняшний день у нас работы закончились. Госсанэпиднадзор должен приехать и дать нам разрешение на заполнение озер, мы только их ждем. Если они сегодня приедут, посмотрят и дадут добро, мы начнем уже завтра с утра запускать воду. Если укажут на недостатки, то у нас будет день или два на устранение, и в течение недели мы все равно должны запустить воду. К 15 июля мы, надеюсь, заполним водоемы и у нас будет открытие", - сказал Исмаилов.

Кроме того, заведующий парком сообщил, что очистка дна озер проходила впервые за почти три десятка лет. При уборке применялась техническая соль и хлорка.

"Это озеро не чистилось 30 лет вообще. Мы уже отчистили отстойник до 2,5 метра в глубину, его, кстати, уже приняли. Комсомольское озеро уже принято, только Пионерское осталось. С районным управлением водного хозяйства по подаче воды договор уже заключен", - рассказал Исмаилов.

И если прогнозы верны, то уже на следующей неделе в озерах можно будет купаться.

URL: http://www.vb.kg/362846
Теги:
Зеленстрой, парк
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