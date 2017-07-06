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Кулов: Быть президентом в Кыргызстане очень тяжело, есть много негатива

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Айдана Абдуваитова

Быть президентом в Кыргызстане очень тяжело, я бы этого не хотел, заявил сегодня, 6 июля, на пресс-конференции лидер партии "Ар-Намыс" Феликс Кулов.

Он рассказал, что за все время его политической карьеры не было ни одного дня, когда бы он получил позитивные новости по работе.

"Не каждый кыргыз хочет быть кыргызом. За все время, что я работал, никто никогда с хорошими новостями ко мне не заходил. Каждый день негатив, и на протяжении всей жизни. Кроме личных радостных моментов у подчиненных не было хороших сообщений по работе. Это очень тяжело", - сказал он.

Кулов добавил, что сейчас занят исключительно партийной работой и готовит себе преемника.

"Я готовлю себе преемника, который будет не просто моложе, но и предложит кучу новых идей. Дело не в возрасте, ведь люди и в 70, и 80 лет становятся миллионерами, дело не только в молодости. Важно, если есть энергия. Моя задача - это партийное строительство", - отметил он.

URL: http://www.vb.kg/362847
Теги:
Феликс Кулов
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