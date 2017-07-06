В ДТП Кара-Суйском районе погиб милиционер и женщина

Сегодня, 6 июля, в Кара-Суйском районе Ошской области произошло ДТП, в результате которого погиб милиционер и его пассажирка. Информацию "ВБ" подтвердили в пресс-службе УВД области.

Сегодня утром на дороге Ош-Кара-Суу в участке села Мады примерно 04.55 произошло ДТП со смертельным исходом. Грузовое автор столкнулось лоб в лоб с Daewoo Matiz, в результате удара Matiz перевернулся. Известно, что за рулем Matiz находился сотрудник милиции, в салоне также находилась его пассажирка. Оба скончались на месте.

На место выехали 6 спасателей.

В УВД сообщили, что погибший милиционер в это время ехал на работу. Он родился в 1989 году, в органах внутренних дел служил с 2009 года, у него осталась семья. Личность пассажирки еще устанавливается.

Сейчас машины доставлены на штрафстоянку, водитель грузовика дает показания в РОВД.

Назначены все необходимые следственные мероприятия, выясняются обстоятельства ДТП.