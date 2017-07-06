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Атамбаев обсудил вопросы с главой ГКПЭиН по развитию гидроэнергетики

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ВБ

Алмазбек Атамбаев сегодня, 6 июля, принял председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбека Зилалиева. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В ходе встречи глава государства был проинформирован о проводимой работе по привлечению инвестиций в гидроэнергетическую отрасль и развитию отечественной энергетики. В частности, была представлена информация о планах по реализации проектов, предполагающих ввод новых генерирующих мощностей путем строительства крупных и малых гидроэлектростанций на реках страны.

Атамбаев подчеркнул особую важность качественной реализации проектов по развитию отечественной гидроэнергетики для обеспечения стабильного электроснабжения и дальнейшего укрепления энергетической безопасности страны.

URL: http://www.vb.kg/362849
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Минэнергопром, энергетика
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