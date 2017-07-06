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Индийский суд разрешил хранить в холодильнике тело умершего гуру

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Высший суд в Индии разрешил оставить без погребения гуру Шри Ашутоша Махараджа, три с половиной года находящегося в состоянии клинической смерти. Таким образом было отменено решение о кремации, вынесенное нижестоящей инстанцией, сообщает Росбалт со ссылкой на The Indian Express.

Последователи учителя препятствовали захоронению его тела, утверждая, что он жив, но находится в состояние глубокой медитации.

Суд учел их позицию и разрешил оставить Шри в морозильной камере. Согласно постановлению отныне тело гуру должны регулярно осматривать медики.

Ранее Верховный суд штата Пенджаб постановил выяснить, жив или мертв религиозный гуру, перенесший сердечный приступ и переставший подавать признаки жизни 29 января 2014 года.

URL: http://www.vb.kg/362850
Теги:
Индия, суд
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