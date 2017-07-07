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Туристам предложили 12-часовые туры в Антарктику за 10 тысяч долларов

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Британская компания Natural World Safaris предложила путешественникам 12-часовые туры в Антарктику. Путешествие, которое стартует из Кейптауна (ЮАР) оценили в 7 750 фунтов (около 10 тысяч долларов). Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на сайт туроператора.

Из африканского города в Антарктику туристам предлагают отправиться на частном самолете Ил-76, под управлением опытного пилота. Путешественники смогут выбрать одну из нескольких предложенных программ. Например, отправиться в ледяные гроты или понаблюдать за пингвинами Адели.

По возвращении в Африку путешественники смогут насладиться изысканным завтраком с шампанским, который приготовит один из лучших поваров города. Им также предложат отдохнуть в гостевом доме и принять сауну. Отмечается, что в стоимость путешествия перелет до Кейптауна не входит.

URL: http://www.vb.kg/362852
Теги:
туризм
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