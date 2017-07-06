Назарбаев не одобрил переименование аэропорта в Астане в его честь

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не одобрил инициативу правительства страны переименовать международный аэропорт Астаны в его честь. Об этом, как пишет РБК, политик рассказал в интервью телеканалу "Россия 24".

"Я всегда против этого. Постоянно это возникает. Наверное, люди оценивают, и я благодарен за это, видят проведенную работу. Вообще, любой политик, лидер государства должен стремиться сохраниться в истории своими делами", - пояснил он.

Казахстанский лидер считает, что это "вопрос грядущих поколений", потому что "лицом к лицу лица не видно". Он привел высказывание Марка Аврелия, "великого императора Рима и философа… который на вопрос, почему у тебя до сих пор нет памятника, отвечал: "Не хочу, чтобы спрашивали, чей это памятник. Пусть после меня лучше спрашивают, почему до сих пор ему не поставили памятник".

Говоря о переименовании воздушной гавани, президент Казахстана имел в виду соответствующее постановление правительства республики от 21 июня. Документ опубликовали в издании "Казахстанская правда" после того, как парламентарии Казахстана одобрили инициативу переименования международного аэропорта в стране. Спикер нижней палаты Нурлан Нигматулин заявлял, что данное предложение "массово поддержали граждане Казахстана".

В конце ноября 2016 года депутат парламента Казахстана Куаныш Султанов выступил с предложением переименовать столицу страны Астану, чтобы в ее названии "звучало имя президента". Президент заявил на это, что подобные решения нужно принимать "взвешенно" и "соразмерно тому, что необходимо для государства".