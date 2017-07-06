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В Баткене родной дядя задушил своих маленьких племянников

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Аида Джумашева

В городе Баткене родной дядя задушил своих племянников. Об этом сегодня, 6 июля, "ВБ" сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что убийство 9-летнего Б.К и 10-летнего К.Д произошло накануне, 5 июля, примерно в 19.20.

"Известно, что преступление было совершено с целью грабежа. Судебно-медицинская экспертиза вынесла заключение о том, что двух двоюродных братьев - 10-ти и 9 лет задушили. На телах и лицах мальчиков выявлены гематомы и кровоподтеки.

На месте совершения преступления были найдены пакет и два мужских галстука. По подозрению в совершении данного преступления был задержан дядя погибших Камалов Болотбек, 1996 года рождения. В ходе обыска у него найдены золотые и серебряные изделия. Подозреваемый водворен в ИВС УВД Баткенского района. Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия", - сообщили редакции.

URL: http://www.vb.kg/362856
Теги:
Баткенская область, дети, убийство
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