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Турсунбек Акун будет участвовать в гонке за президентское кресло

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Айдана Абдуваитова

Экс-омбудсмен Турсунбек Акун будет баллотироваться на пост президента. Об этом стало известно сегодня, 6 июля, на съезде "Партии прав человека".

Сегодня в Бишкеке прошел первый съезд "Партии прав человека", члены которого поддержали выдвижение Акуна на предстоящих президентских выборах. В ближайшее время представители Акуна направят документы в ЦИК для регистрации его в качестве кандидата.

Напомним, ЦИК начала регистрацию кандидатов 15 июня. Предвыборная кампания кандидатов начнется 10 сентября и завершится 14 октября, за сутки до начала голосования. Президентские выборы состоятся 15 октября.

Таким образом, на сегодняшний день в ЦИК поступили заявления о самовыдвижении от Замиры Муратбековой, Санжарбека Энназарова, Сагынбека Абдрахманова, Омурбека Бабанова, Назарбека Нышанова, Риты Карасартовой, Арстанбека Абдылдаева, Бакыта Дегенбаева, Сайнидина Султанидинова, Камиллы Шаршекеевой, Турсунбая Бакир уулу, Таалатбека Масадыкова, Мукара Чолпонбаева. Кандидатуры Темира Сариева и Бакыта Торобаева представили партии. Также ожидается выдвижение Сооронбая Жээнбекова и Чыныбая Турсунбекова, который на пресс-конференции по итогам работы Жогорку Кенеша заявил о своих президентских амбициях.

URL: http://www.vb.kg/362857
Теги:
ДТП, Ошская область
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Комментарии
Руслан Рустамович
06.07.2017, 15:54
Карма: -28
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 43
Минусов: 71
Комментариев: 80

Акун? Не удивлен! Он болен. Надо его лечить. Авторитета ноль, а идет на выборы. Деньги откуда?

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Чолпон Шакирова
06.07.2017, 16:19
Карма: -24
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 62
Минусов: 86
Комментариев: 71

Вот ему надо взять к себе в команду Кулова, эти двое точно нам дадут массу приколов до октября.

-1
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шапито
06.07.2017, 17:02

Попкорн рулит.

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