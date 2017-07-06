Футзал: Кыргызстан узнал соперников на отборе чемпионата Азии

Сборная Кыргызстана по футзалу узнала соперников, с которыми сыграет в отборочном раунде чемпионата Азии-2018.

Как сообщает официальный сайт Азиатской футбольной конфедерации, всего в жеребьевке отборочного раунда, которая состоялась сегодня, 6 июля, в Куала-Лумпуре (Малайзия), принимали участие 22 команды, которые сначала были поделены на три зоны, а затем в группы.

Сборная Кыргызстана входит в зону Южную и Центральную, где будут играть семь сборных. Эти команды поделены на две группы - "А" и "В".

По итогам жеребьевки кыргызстанцы играют в группе "А" наряду с Узбекистаном, Непалом и Туркменистаном.

Как сообщается, отборочный турнир в зоне Южной и Центральной пройдет с 13 по 22 октября.

Напомним, на прошлом чемпионате Азии сборная Кыргызстана пробилась в финальную стадию чемпионата, а затем вышла в четвертьфинал.

Однако уступив борьбу за выход в полуфинал сборной Ирана, вел борьбу за путевку на чемпионат мира в утешительном раунде чемпионата, который состоял из двух матчей. Первый поединок сборная КР выиграла экс-чемпиона Азии Японию со счетом 6:2. Но в борьбе за путевку на чемпионат мира кыргызстанцы уступили Австралии.

А действующим чемпионом Азии является сборная Ирана, которая в финале обыграла Узбекистан со счетом 2:1.