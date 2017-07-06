Городские власти вновь пытаются навести порядок вокруг Ошского рынка

Ленинская районная администрация в целях пресечения и ликвидации незаконной торговли в неустановленных местах проводит комплексные мероприятия на прилегающих улицах к ТРК "Ош Базары": проспект Чуй, улицы Бейшеналиевой, Кулиева, Киевская и Токтогула. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

В межведомственную комиссию входят специалисты муниципальной районной администрации, сотрудники фискальных и правоохранительных органов.

В ходе рейдовых мероприятий на территории ТРК "Ош Базары" комиссия выявила большое количество нарушителей правил торговли в неустановленных местах.

Сотрудники Управления государственной налоговой службы в присутствии свидетелей произвели изъятие незаконного товара до вынесения решения суда, а на нарушителей были составлены административные протоколы с дальнейшей передачей материалов дела в суд.

За первый день работы комиссии было составлено 7 административных протоколов по статье 302 Кодекса КР об административной ответственности. Ленинский районный суд в тот же день рассмотрел данные протоколы и вынес решения об изъятии незаконного товара в пользу государства на общую сумму 230 тысяч 175 сомов. Кроме того, судом был наложен административный штраф на стихийных торговцев в размере 300 сомов с каждого предпринимателя.

Мэрия города Бишкек просит реализаторов не нарушать правила торговли и реализовывать свои товары в строго отведенных местах.