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Суд по делу Омурбека Текебаева отложили из-за отсутствия свидетелей

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Аида Джумашева

Сегодня, 6 июля, в Первомайском районном суде Бишкека должно было продолжиться судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

Однако процесс не состоялся в связи с отсутствием свидетелей.

Прокурор сообщил, что отсутствуют шесть человек, в числе которых экс-министр обороны Исмаил Исаков.

"Кроме того, свидетелю Алмамбету Шыкмаматову была дана повестка. Однако по телефону он сообщил, что находится в областях республики. Также в суд не явился Шералы Абдылдаев", - сказал прокурор.

Все стороны поддержали ходатайство прокурора о переносе процесса на другой день.

URL: http://www.vb.kg/362860
Теги:
Омурбек Текебаев, суд
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Комментарии
Тимур Байнудинов
06.07.2017, 14:44
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Шералы Абдылдаев и не приедет, он в бегах. Именно Чотонов и Абдылдаев пытались Модина посадить в Мегаком шишкой...

+2
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Банин Александр
06.07.2017, 14:51
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Дело Текебаева гиблое, а вот Чотонов может отделаться легко. Если окажет содействие суду. Свидетелей столько, что это может тянуться вечно, адвокаты Текебаева так и хотят затянуть время до самой кончины Текебаева от старости.

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Бермет Осмонкулова
06.07.2017, 15:12
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Цирк с этими свидетелями устроили адвокаты Теке, некоторые никогда не придут. Главные уже пришли и дали показания, пора бы Теке подумать как и где он будет сидеть.

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