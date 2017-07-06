Суд по делу Омурбека Текебаева отложили из-за отсутствия свидетелей

Шералы Абдылдаев и не приедет, он в бегах. Именно Чотонов и Абдылдаев пытались Модина посадить в Мегаком шишкой...
Сегодня, 6 июля, в Первомайском районном суде Бишкека должно было продолжиться судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.
Однако процесс не состоялся в связи с отсутствием свидетелей.
Прокурор сообщил, что отсутствуют шесть человек, в числе которых экс-министр обороны Исмаил Исаков.
"Кроме того, свидетелю Алмамбету Шыкмаматову была дана повестка. Однако по телефону он сообщил, что находится в областях республики. Также в суд не явился Шералы Абдылдаев", - сказал прокурор.
Все стороны поддержали ходатайство прокурора о переносе процесса на другой день.