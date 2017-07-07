Столичные власти начали наконец приводить в порядок район Шлагбаума

Управлением землепользования и строительства совместно с МП "Тазалык" произведен демонтаж незаконно установленных объектов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

На пересечении проспекта Дэн Сяопина и улицы Фучика демонтированы четыре павильона, 15 рекламных реконструкций и три рекламные стелы, установленные на муниципальной территории без соответствующих правоустанавливающих и правоудостоверяющих разрешительных документов.

Владельцам со стороны управления выдавались уведомления о демонтаже объектов в добровольном порядке. В связи с неисполнением уведомления в срок произведен демонтаж объектов в принудительном порядке с приведением муниципальной территории в первоначальное состояние.