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Столичные власти начали наконец приводить в порядок район Шлагбаума

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ВБ

Управлением землепользования и строительства совместно с МП "Тазалык" произведен демонтаж незаконно установленных объектов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

На пересечении проспекта Дэн Сяопина и улицы Фучика демонтированы четыре павильона, 15 рекламных реконструкций и три рекламные стелы, установленные на муниципальной территории без соответствующих правоустанавливающих и правоудостоверяющих разрешительных документов.

Владельцам со стороны управления выдавались уведомления о демонтаже объектов в добровольном порядке. В связи с неисполнением уведомления в срок произведен демонтаж объектов в принудительном порядке с приведением муниципальной территории в первоначальное состояние.

URL: http://www.vb.kg/362863
Теги:
Ленинский район, Бишкек, мэрия
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Комментарии
312
07.07.2017, 09:53

Правильно! И люди наконец-то поймут, что нельзя самовольно что-либо устанавливать на муниципальной территории без разрешительных документов. А то надеются на "авось".

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ииии
07.07.2017, 12:23

Завтра на томже месте появится другой павильон.

Это порочный круг.

одни убирают а потом другие ставят!!! Уаааахахаха.

Лепят свои щиты.

Или комки.

Эти киргизы думают что земля их личная собственность поэтому ставят где хотят.

Пусть едут в свой аил и ставят свои комки хоть посредине асфальта!!!.

Глупый народ

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