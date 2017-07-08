10 мыслей о детях и счастье мамы "солнечного" ребенка Виктории Токтосуновой

Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? Что думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?

В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.

Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…

Виктория Токтосунова

мама "солнечного" ребенка, председатель ОО "Луч добра"

С детства я думала, что буду работать в абсолютно другом направлении. У меня были планы на архитектора, на ландшафтный дизайн. Появление моего особого сына развернуло все в ту сторону, что я начала заниматься тем, чем занимаюсь сейчас.

Когда я только узнала, что у моего ребенка синдром Дауна, первое было, конечно, паника, отсутствие информации, был страх. Но у меня это состояние длилось около недели и потом мы начали с моим мужем брать себя в руки, искать информацию, людей.

Когда рождается особый ребенок мама старается ограждать его от всего. […] Здесь нам нужно просто отпускать все эти ситуации. Нужно идти по лестнице, значит идем по лестнице. Трудно, но ничего страшного. Упадет, ну он себе ничего не сломает, он просто ушибется.

Как ни странно, негатива на самом деле мало. Мы, честно говоря, больше его придумываем, по-моему.

Дети с синдромом Дауна все очень добрые. Это правда, но я не очень люблю эту фразу, потому что они все очень разные, и у них у каждого свой характер.

Они не различают злых помыслов. То есть, если вы подойдете к подростку на улице, попроситесь к нему просто зайти, попить чаю, они вас заведет. Он не поймет, что вы можете причинить ему вред или вытащить что-то из квартиры.

Когда смотришь в глаза наших детей, у них этот позитив прямо в глазах светится. Это трудно объяснить.

Дети с синдромом Дауна меня и, наверное, многих людей учат в первую очередь радоваться жизни. […] Эти дети учат не торопиться, не торопить жизнь.

Я сегодня, в отличие от меня 10 лет назад, знаю, как прожить жизнь, мне кажется. Я научилась радоваться мелочам, научилась не торопиться, помогать другим людям.

У нас есть такая шутка между собой, что наш ребенок перевернул мир с головы на ноги. То есть получается до этого мы жили неправильно, а сейчас все так, как должно быть.

Я себя ощущаю, наверное, лет на 20. […] В 20 лет у меня родился этот ребенок и вот я там осталась, видимо.

С такими детьми не очень ощущаешь свое старение, взросление, в какой-то мере ты остаешься ребенком, потому что он рядом и тебе где-то нужно окунаться в детский мир, чтобы его понять.

У нас был недавно тренинг с психологом. Она сказала: если бы выловили золоту рыбку и у нее можно было бы попросить все, кроме материальных благ. Я сказала, что ничего не буду просить. Мне сказал психолог: "Ты либо врешь, либо очень счастливый человек". Я не вру, честно.