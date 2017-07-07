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В Швеции устроят музыкальный фестиваль без мужчин

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Шведский комик Эмма Найкэр организует музыкальный фестиваль без мужчин в связи с участившимися заявлениями об изнасилованиях и сексуальных домогательствах на фестивалях.

Как передает Росбалт со ссылкой на BBC, идея возникла после сообщений о сексуальных домогательствах на крупнейшем в стране фестивале Bravalla. Из-за этого мероприятие было решено отменить.

По словам Найкэр, предложение будет действовать, "пока все мужчины не научатся себя вести".

Первый летний рок-фестиваль только для женщин пройдет уже следующим летом.

URL: http://www.vb.kg/362865
Теги:
гендер, изнасилование, фестиваль, Швеция
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