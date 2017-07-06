Сборная Кыргызстана поднялась на пять позиций вверх в рейтинге ФИФА

Сборная Кыргызстана по футболу поднялась на пять позиций вверх в рейтинге ФИФА по итогам июня.

Как сообщается на официальном сайте ФИФА, в обновленном рейтинге на сегодня, 6 июля, сборная Кыргызстана занимает 127-е место среди 209 стран.

В рейтинге среди азиатских стран (АФК) сборная Кыргызстана находится на 20-м месте среди 46 стран. Лидерство в Азии уже несколько месяцев никому не уступает Иран, который к тому же прибавил семь ступеней вверх по итогам прошедшего месяца и в мировом рейтинге находится на 23-м месте. На вторую строчку вышла сборная Австралии (45-е место), тройку лидеров замыкает сборная Японии (46-е место).

Среди стран Центральной Азии на первом месте неизменно остается сборная Узбекистана, которая занимает 6-е место в Азии и 65-е в мире. На второй строчке - Казахстан (106-е место), несмотря на потерю шести позиций в этом месяце. Затем идет Кыргызстан, на четвертое место вышел Туркменистан (137-е место) и в аутсайдерах региона Таджикистан (149-е место), который потерял 12 позиций в мировом рейтинге.

Напомним, в настоящее время у Кыргызстана лучшим показателем в рейтинге ФИФА является исторический рекорд - 99-е место. До этого лучшим показателем считалось 139-е место, которое было зафиксировано в 2006 и 2007 годах. А в 2012-м у Кыргызстана был худший показатель - 199-е.

Статистика сборной Кыргызстана в рейтинге ФИФА:

Лучший показатель по итогам месяца у сборной Андорры, которая прибавила 57 позиций и теперь занимает 127-е место в мире. Худший показатель месяца у Намибии, которая потеряла 62 позиции и находится на 156-м месте.

Рейтинг топ-10 сборных мира: