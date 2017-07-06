Скорая в Бооме. С начала июля за медпомощью обратились уже 50 человек

В Боомском ущелье работает бригада медиков. По словам заведующей отделением скорой медицинской помощи Кеминского района Чуйской области Назиры Абдылдаевой, с начала июля к медикам за помощью обратились уже 50 человек.

"На трассе Бишкек – Балыкчы помимо ДТП всякое случается: тепловой удар, роды, скачок давления… Последние 3-4 года, как построили стационарное здание, мы дежурим здесь круглый год. На нашем пункте в Бооме есть все необходимое, чтобы оказать своевременную квалифицированную медицинскую помощь. Последняя автоавария произошла в ночь с 29 на 30 июня, когда опрокинулся, а потом сгорел грузовик. Слава богу, обошлось без жертв. В ту ночь на дороге медики оказались один на один с бедой. Взаимодействие между ведомствами должно быть более оперативным и слаженным, ведь счет чьей-то жизни идет на минуты", - отметила Абдылдаева.