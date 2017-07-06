Карасартова предлагает простым гражданам финансово поддержать ее кампанию

Правозащитница Рита Карасартова, которая баллотируется в президенты, открыла расчетный счет финансовой поддержки своей кампании.

На своей странице в Facebook она рассказала, что неделю назад открыла расчетный счет для сбора средств для финансирования своей кампании. На сегодняшний день поступило около 20 тысяч сомов от обычных горожан.

Она подала документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата 27 июня. Это ее первое участие в президентских выборах.

Рита Карасартова имеет экономическое и юридическое образования. Трудовую деятельность начала в 1996 году в качестве преподавателя в КНУ им. Ж. Баласагына, и за 20-летнюю карьеру проработала в академической сфере, с международными организациями, сотрудничала с госорганами и гражданском сектором.