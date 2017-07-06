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Карасартова предлагает простым гражданам финансово поддержать ее кампанию

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Айдана Абдуваитова

Правозащитница Рита Карасартова, которая баллотируется в президенты, открыла расчетный счет финансовой поддержки своей кампании.

На своей странице в Facebook она рассказала, что неделю назад открыла расчетный счет для сбора средств для финансирования своей кампании. На сегодняшний день поступило около 20 тысяч сомов от обычных горожан.

Она подала документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата 27 июня. Это ее первое участие в президентских выборах.

Рита Карасартова имеет экономическое и юридическое образования. Трудовую деятельность начала в 1996 году в качестве преподавателя в КНУ им. Ж. Баласагына, и за 20-летнюю карьеру проработала в академической сфере, с международными организациями, сотрудничала с госорганами и гражданском сектором.

URL: http://www.vb.kg/362869
Теги:
выборы, Рита Карасартова
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Комментарии
Дениза Токоева
06.07.2017, 16:26
Карма: +5
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Плюсов: 49
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Комментариев: 70

Ой, а что так? Посол поменялся? Денег нет теперь? Карасартова, то что ты делаешь это цирк.

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Алинур Молдокматов
06.07.2017, 16:33
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Сумма оценок комментариев
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Минусов: 19
Комментариев: 73

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Нурлан байке
06.07.2017, 16:43

Привыкли они попрощайничать, чуть что открывают счета, для этой леди жалко даже одного сома!

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Руслан Рустамович
06.07.2017, 17:08
Карма: -28
Сумма оценок комментариев
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Минусов: 71
Комментариев: 80

НПОшники идут во власть! Как так ЦИК? Предатели родины идут управлять нами...

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кыргыз
06.07.2017, 17:17

ты хотя бы сначала в айыльный кенеш пройди

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Остап
06.07.2017, 17:22

Заграница ей поможет как всегда.

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Бахадыр Бекманбетов
06.07.2017, 17:47
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Минусов: 45
Комментариев: 41

А вообще это оч смешно, кто будет вам перечислять эти деньги? Это же смахивает на легализацию финансовых средств полученных каким то непонятным путем. Во первых, это как метод для того чтобы избежать ответсвенности на вопрос: Откуда у вас такие деньги? Во вторых: на этот счет могут поступать деньги из-за рубежа от каких то спонсоров или заказчиков...

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