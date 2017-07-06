Сегодня: на арене – Кулов, тонет под грузом улик, дядя убил племянников

Политические юморески. Парламент на каникулах, кандидаты в президенты занимают стартовые позиции, а пока в антракте перед выборами публику развлекают клоуны. Сегодня ряд нестандартных заявлений сделал Феликс Кулов. Он уже давно с разных сторон пытается вновь взобраться на политический олимп, но всякий раз его настигает неудача. Видимо, поэтому оставшийся не у дел политик фонтанирует разными идеями - и популистскими, и бездарными. Кстати, даже приглашение на пресс-конференцию Кулова было оформлено в лучших традициях цирковых афиш.

Чего стоит предложение провести в стране референдум и вынести вопрос: кто главнее в Кыргызстане – президент или премьер? Наверное, считающий себя грамотным юристом бывший депутат Кулов Конституцию ни разу не читал. Кроме того, неясно, как представляется ему перераспределение обязанностей между высшими должностными лицами через всенародное голосование.

Политик вновь обозначил свои либеральные наклонности, которые у него проявились после того, как его партия "Ар-Намыс" провалила всевозможные выборы, а сам Феликс Кулов лишился всех должностей и привилегий. В судах над СМИ, привлеченных к ответственности за распространение лжи и клеветы, бывший депутат увидел признаки узурпации власти. В политике есть такая примета, что флюгер поворачивается только в ту сторону, откуда могут подкинуть деньжат. Раз Кулов предрекает стране столкновения и напряженность, становится понятно, куда он смотрит и где ищет спонсоров для продолжения своей политической карьеры.

Финал коррупционного спектакля. Процесс по делу Омурбека Текебаева близится к развязке. Ее неизбежность, видимо, пугает даже свидетелей со стороны защиты. Сегодня на суд они не пришли, и даже Алмамбет Шыкмаматов уже, видимо, не хочет впрягаться за своего шефа, он сообщил, что уехал в регионы и присутствовать на заседании не может. Не явились и другие лица, которых намеревались использовать, чтобы покрывать Текебаева.

Но груз улик слишком велик, а дача ложных показаний карается законом. Так, лидера "Ата Мекена" уличили в очередной лжи. Он говорил, что не выезжал на переговоры с Маевским в Москву и не знал Маматкеримова, через которого, по показаниям заявителей, Текебаеву передавали деньги. В интернете появились документы, доказывающие обратное. Омурбек Текебаев летал в российскую столицу, вместе с ним в поездке был Маматкеримов, и было это в тот день, о котором говорит Маевский.

Дядя убил племянников. Чудовищный случай произошел в Баткене. Преступник, ворвавшийся в дом с целью ограбления, задушил двух мальчиков 9 и 10 лет. На телах и лицах погибших обнаружены следы побоев - гематомы и кровоподтеки. По версии следствия, к расправе над детьми причастен их близкий родственник.

По подозрению в совершении двойного убийства малолетних детей задержан дядя погибших Болотбек Камалов, 1996 года рождения. В ходе обыска у него найдены похищенные с места преступления золотые и серебряные изделия. Преступник заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.

Вербовщики. Государственный комитет национальной безопасности обезвредил двух активных членов международной террористической организации. Как сообщили чекисты, 21-летний задержанный А.Р. по указанию главарей МТО занимался активной пропагандой джихада в социальных сетях с целью вербовки в ряды бандформирований.

Другой взятый под стражу пособник террористов является активным эмиссаром-пропагандистом. Он завербовал и отправил в Сирию двух граждан Кыргызстана, один из которых в ходе боевых действий погиб.

Возбуждены уголовные дела, задержанные водворены в СИЗО ГКНБ.

Неадекватный рулевой. Накануне вечером на трассе в аэропорт "Манас" водитель грузового буса въехал в колонну велосипедистов, один из спортсменов получил травмы и был госпитализирован. Как утверждают очевидцы происшествия, водитель транспортного средства вел себя неадекватно и очевидно пребывал в состоянии алкогольного опьянения. После произошедшего грузовик еще раз переехал велосипед и скрылся с места происшествия.

Как сообщили в Управлении патрульной милиции, водитель, совершивший ДТП с велосипедистом, установлен, и сегодня ночью было проведено его задержание. По данным стражей порядка, подозреваемый был все-таки трезв и место наезда покинул, так как находился в шоковом состоянии. Собранные материалы переданы в следственное управление ОВД Сокулукского района. Грузовой бус поставлен на штрафстоянку.

Лобовое столкновение. Сегодня ночью в селе Мады неподалеку от Оша малолитражный автомобиль Daewoo Matiz по неизвестным пока причинам столкнулся с двигавшимся навстречу грузовым автомобилем Howo. У водителя легковушки и его пассажирки не было шансов, они скончались на месте до прибытия врачей. Мужчина, находившийся за рулем многотонной машины, задержан до выяснения обстоятельств трагедии.

Как сообщили в МВД, погибший в ДТП 29-летний мужчина был сотрудником пешей роты Управления патрульной милиции Ошской области. Личность женщины устанавливается, так как при ней не было никаких документов. Для установления причин смертельной аварии назначены необходимые экспертизы.