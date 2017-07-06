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CAFA Cup-2017: юные футболисты Кыргызстана потерпели три поражения

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Гулиза Авазова

Юношеская сборная Кыргызстана U-15 (до 15 лет) потерпела три поражения в рамках международного турнира CAFA Cup-2017–U-15 в Душанбе (Таджикистан). Отметим, состязания проходят под эгидой Центральноазиатской футбольной ассоциации.

Как сообщает Федерация футбола Кыргызстана, в этом турнире принимают участие пять сборных, и помимо хозяев турнира и кыргызстанцев, выступают юные игроки из Узбекистана, Афганистана и Туркменистана.

Свой стартовый матч кыргызстанцы уступили Узбекистану со счетом 1:2, во втором туре встретились с Афганистаном. Этот матч уступили со счетом 1:3.

В рамках третьего тура команда Кыргызстана проиграла крупным счетом 0:3. Последний матч кыргызстанцы проведут с Таджикистаном.

Напомним, это не первый турнир под эгидой Центральноазиатской футбольной ассоциации (CAFA). Ранее CAFA Cup проводился среди молодежных сборных до 19 лет, где сборная Кыргызстана завоевала серебро. Помимо этого, в прошлом году также за кубок CAFA боролись женские сборные до 19 лет и футболистки Кыргызстана завоевали бронзу турнира.

URL: http://www.vb.kg/362871
Теги:
турнир, футбол
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