Энергетики настоятельно просят не сжигать сухостой и камыши вблизи ЛЭП

Ежегодно в весенне-летнее время возгорания древесно-кустарной растительности, камышей в охранных зонах воздушных линий электропередачи грозят выходом из строя не только отдельных участков электросетей, но и отключением трансформаторных подстанций.

За последние несколько лет в Сокулукском районе из-за возгорания камыша сгорела опора линии электропередачи 10 кВ. В результате без напряжения остались 20 трансформаторных подстанций 6/10 кВ, от которых запитаны села Дальний Арал, Ближний Арал и улица Степная в селе Сокулук. А пламя подожжённого жителями камыша вблизи сел Красный Партизан и Сары-Озон Ысык-Атинского района привело в негодность 400 метров проводов ЛЭП 10 кВ. В понедельник, 3 июля, из-за низового пожара сухостоя произошло аварийное отключение высоковольтной линии 35 кВ "Берлик-Нижняя Ала-Арча" в Аламудунском районе.

По словам специалистов районных электросетей Чуйской области, чаще всего возгорания происходят по вине жителей, сжигающих высокие поросли камыша. Вероятность возгорания добавляют однолетние растения и засушливая жаркая погода. Неосторожное обращение с огнём граждан вблизи охранных зон ЛЭП способно привести к необратимым последствиям.

ОАО "Северэлектро" обращается к гражданам с просьбой не допускать обращения с огнём в охранной зоне линий электропередачи и другого электротехнического оборудования.