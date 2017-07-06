Ручки, бумага и ГСМ - что еще нужно ЦИК для проведения выборов 15 октября

Центральная избирательная комиссия готовится к проведению президентских выборов. Для этого ЦИК объявила несколько тендеров на закупку необходимых материалов и услуг.

Так, ЦИК планирует приобрести термобумагу и самоклеящиеся пломбы на 990 тыс. сомов. На перевозку печатных материалов, бюллетеней и прочего в регионы ЦИК потратит 2 млн 419 тыс. сомов. На приобретение капиллярных ручек выделены 765 тыс. сомов, а на ГСМ - 1 млн 286 тыс. сомов.

Общая смета расходов президентских выборов составила 671 млн 502 тыс. сомов. Из них 132 млн сомов предусмотрены на проведение второго тура выборов, если по итогам первого ни один кандидат не наберет более 50% голосов. Если победитель будет определен в ходе первого тура, то деньги вернутся в бюджет. 281 млн предусмотрен на вознаграждение сотрудников участковых избирательных комиссий.