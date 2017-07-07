Погода
$ 69.50 - 69.79
€ 78.59 - 79.61

Жээнбеков поблагодарил Ашрафа Гани за поддержку этнических кыргызов

178  1
ВБ

Премьер-министр КР Жээнбеков 6 июля провел двустороннюю встречу с президентом Афганистана Ашрафом Гани. Беседа состоялась в столице Таджикистана г. Душанбе в рамках саммита стран-участниц проекта CASA-1000.

В ходе встречи глава правительства КР поблагодарил Ашрафа Гани за поддержку в решении проблемы выдачи паспортов этническим кыргызам, проживающим на территории афганского Памира.

Жээнбеков также выразил признательность властям Афганистана за помощь по доставке груза гуманитарной помощи афганским кыргызам в октябре 2016 года. И в целом за поддержку в решении их проблем.

Премьер-министр заверил также, что кыргызская сторона всесторонне заинтересована в реализации энергетического проекта CASA-1000 и выразил надежду, что через реализацию данного проекта Афганистан будет включен в надежную региональную энергосистему.

Президент Афганистана Ашраф Гани также выразил заинтересованность в сотрудничестве со странами-участницами проекта CASA-1000 как в энергетической сфере, так и в сфере цифровых технологий, в частности в рамках проекта "Таза Коом". "Наша сторона с удовлетворением поддерживает инициативу Кыргызстана в запуске данного проекта", - отметил глава Афганистана.

Также Ашраф Гани предложил расширить сотрудничество в сфере образования. В частности, предоставить афганским студентам возможность получать образование в учебных заведениях Кыргызстана по разным специальностям.

Президент Афганистана также отметил, что реализация региональных проектов, таких как CASA-1000, Digital CASA, а также проектов в газовой и железнодорожной сферах позволят увеличить взаимный товарооборот между странами.

URL: http://www.vb.kg/362878
Теги:
Афганистан, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Самара
07.07.2017, 12:18

Действительно нужно признать большую заслугу афганских властей за содействие Памирским Кыргызам. Благодаря сотрудничеству двух стран, и обесспечению безопасности со стороны афганских вооруженных сил, наши караваны с гумпомошью проезжают без особых проблем на границах и на территории Афганистана!  

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  