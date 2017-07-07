Жээнбеков поблагодарил Ашрафа Гани за поддержку этнических кыргызов

Премьер-министр КР Жээнбеков 6 июля провел двустороннюю встречу с президентом Афганистана Ашрафом Гани. Беседа состоялась в столице Таджикистана г. Душанбе в рамках саммита стран-участниц проекта CASA-1000.

В ходе встречи глава правительства КР поблагодарил Ашрафа Гани за поддержку в решении проблемы выдачи паспортов этническим кыргызам, проживающим на территории афганского Памира.

Жээнбеков также выразил признательность властям Афганистана за помощь по доставке груза гуманитарной помощи афганским кыргызам в октябре 2016 года. И в целом за поддержку в решении их проблем.

Премьер-министр заверил также, что кыргызская сторона всесторонне заинтересована в реализации энергетического проекта CASA-1000 и выразил надежду, что через реализацию данного проекта Афганистан будет включен в надежную региональную энергосистему.

Президент Афганистана Ашраф Гани также выразил заинтересованность в сотрудничестве со странами-участницами проекта CASA-1000 как в энергетической сфере, так и в сфере цифровых технологий, в частности в рамках проекта "Таза Коом". "Наша сторона с удовлетворением поддерживает инициативу Кыргызстана в запуске данного проекта", - отметил глава Афганистана.

Также Ашраф Гани предложил расширить сотрудничество в сфере образования. В частности, предоставить афганским студентам возможность получать образование в учебных заведениях Кыргызстана по разным специальностям.

Президент Афганистана также отметил, что реализация региональных проектов, таких как CASA-1000, Digital CASA, а также проектов в газовой и железнодорожной сферах позволят увеличить взаимный товарооборот между странами.