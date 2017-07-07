РТ твердо намерена в скорейшем порядке решать вопрос делимитации границы

Кыргызстан придает особое значение отношениям добрососедства, дружбы, сотрудничества и стратегического партнерства с Таджикистаном. Об этом заявил премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков 6 июля, на встрече с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Встреча прошла в Душанбе в рамках саммита стран-участниц проекта CASA-1000.

Глава правительства КР напомнил, что прошло чуть больше года с момента официального старта строительства субрегионального проекта CASA-1000. Жээнбеков выразил уверенность, что скорейшая реализация этого проекта станет благоприятным фактором для устойчивого развития Кыргызстана и Таджикистана, и откроет для обеих стран новые перспективы по наращиванию энергетических мощностей. Это, в свою очередь, приведет к интеграции и расширению рынков, развитию торговли, появлению новых рабочих мест, рациональному использованию водных ресурсов.

Эмомали Рахмон в свою очередь выразил благодарность премьер-министру КР за личное участие в саммите стран-участниц проекта CASA-1000 и подчеркнул важность дальнейшего углубления двусторонних отношений и наращивания взаимной поддержки между странами.

Президент РТ особо отметил, что Таджикистан твердо намерен в скорейшем порядке решать вопрос делимитации таджикско-кыргызской государственной границы с учетом интересов каждой из сторон. Эмомали Рахмон подчеркнул, что успешное завершение этого процесса поможет создать атмосферу доверия, стабильности и безопасности в приграничной зоне.

Также в ходе встречи Жээнбеков от имени президента Алмазбека Атамбаева пригласил главу Таджикистана принять участие в международном форуме по сохранению снежного барса, который пройдет в Бишкеке 25 августа 2017 года.