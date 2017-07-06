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Бомбы искать будет проще и безопаснее. ОБСЕ вручила ГКНБ наборы для саперов

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Родион Решетов

Сегодня, 6 июля, программный офис ОБСЕ передал ГКНБ КР специализированное оборудование по обезвреживанию боеприпасов и взрывчатых веществ.

Данный шаг сделан с целью повышения технического потенциала и обеспечения безопасности сотрудников спецподразделений. В число врученного подарка входят комплекты взрывозащитных костюмов и наборы инструментов для обезвреживания бомб.

Как отметил глава программного офиса ОБСЕ в Бишкеке Пьер фон Аркс, в рамках деятельности по противодействию терроризму они оказывают регулярную экспертную и техническую поддержку госорганам. Кроме того, сотрудничают в повышении профессиональных навыков сотрудников ГКНБ и укреплении материально-технической базы.

"Терроризм представляет собой серьезную угрозу безопасности для всех стран-участниц ОБСЕ и останется общим вызовом в ближайшем будущем. Кыргызстан активно участвует во всех международных структурах по вопросам противодействия терроризму и оказывает поддержку международным контртеррористическим усилиям. ОБСЕ всегда готова содействовать достижению прогресса в данной области", - отметил посол, глава программного офиса ОБСЕ.

Отметим, специализированное оборудование передано в рамках Соглашения о сотрудничестве, подписанного с ГКНБ в июле 2016 года.

URL: http://www.vb.kg/362880
Теги:
бомба, терроризм, ГКНБ, ОБСЕ
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