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Европарламент хочет приостановить переговоры с Анкарой о вступлении в ЕС

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Европарламент настаивает на формальной приостановке переговоров о вступлении Турции в ЕС. Депутаты всех фракций проголосовали в четверг, 6 июля, за принятие соответствующего обращения к Еврокомиссии, передает DW.

Приостановка переговоров предполагает, что Анкара больше не будет получать из Брюсселя деньги, необходимые для проведения реформ. Впрочем, принятый Европарламентом документ не обязателен юридически.

Между тем о полном прекращении переговоров, по мнению парламентариев, речь может идти только в том случае, если подвергаемая резкой критике конституционная реформа в Турции будет осуществлена без изменений. По мнению наблюдателей, это повредит принципу разделения властей и независимости органов юстиции в стране.

Незадолго до голосования в Страсбурге турецкий министр по делам ЕС Омер Челик заявил, что Турция по-прежнему добивается полного членства в Евросоюзе.

URL: http://www.vb.kg/362883
Теги:
Турция, Европейский союз
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