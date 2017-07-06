В КР в январе 2018 года построят новую ЛЭП в рамках проекта CASA-1000

В Кыргызстане в январе 2018 года начнется строительство новой ЛЭП в рамках проекта CASA-1000. Об этом сегодня, 6 июля, заявил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков в г. Душанбе на Саммите государств-участников проекта "CASA-1000".

Участие в саммите принимают представители всех четырех заинтересованных сторон - это премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Пакистана Наваз Шариф, президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани. Кроме того, в переговорах участвуют представители международных донорских организаций.

В своем выступлении премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что в летнее время Кыргызстан и Таджикистан обладают излишком электроэнергии, в то время как Пакистан и Афганистан, напротив, испытывают дефицит. Таким образом, экспорт электричества в это время года будет взаимовыгоден для всех участников проекта. При этом с момента официальной церемонии запуска проекта, проходившей год назад в г. Душанбе, Кыргызстан уже проделал значительную работу, сообщил Сооронбай Жээнбеков. В частности, установлены цены на электроэнергию и затратный тариф на окупаемость строительства, определен механизм поддержки местных сообществ, подписаны основные проектные соглашения.

Уже ведутся закупочные процедуры по всем объектам проекта CASA-1000, отметил Сооронбай Жээнбеков. По его словам, на территории Кыргызстана планируется построить линию электропередачи 500 кВт протяженностью 450 км. Само строительство предполагается начать уже в январе 2018 года. По первому участку длиной 125 километров уже идет оценка конкурсных заявок. Средства на реализацию предоставлены Исламским Банком Развития.

По второму участку, 325 километров, ожидается начало закупочного процесса. Финансирование ведется из средств Всемирного банка и Европейского инвестиционного банка. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков выразил надежду, что тендеры в рамках этого проекта пройдут успешно и с января следующего года начнется строительство линий электропередачи.

При этом глава правительства подчеркнул, что в Кыргызстане уже отобрана компания, которая будет вести надзор за строительством, также проводится экологическая экспертиза и оценка воздействия на социальную сферу. Одним из важных моментов Сооронбай Жээнбеков назвал поддержку проекта местным сообществам, проживающим вдоль будущей линии электропередачи. Для этих целей в Кыргызстане разработана рамочная программа и вырабатываются детальные механизмы ее внедрения. Также глава правительства Кыргызстана призвал участников саммита максимально ускорить все необходимые действия и в ближайшее время приступить к практической реализации проекта CASA-1000.

Сооронбай Жээнбеков акцентировал внимание на том, что проект CASA-1000 в конечном итоге послужит благоприятным фактором для мирного развития не только Афганистана, но и устойчивого роста экономик всех стран-участниц. Кыргызстан и Таджикистан откроют для себя новые перспективы для развития энергетики. В свою очередь Афганистан и Пакистан покроют дефицит энергии, в которой они остро нуждаются.

В заключение Сооронбай Жээнбеков выразил благодарность за поддержку проекта CASA-1000 партнерам по развитию: Всемирному банку, Исламскому Банку Развития, Европейскому Банку Реконструкции и Развития, Европейскому Инвестиционному Банку, Агентству международного развития США и Департаменту по международному развитию Великобритании.