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Акция протеста против G20 в Гамбурге вылилась в стычки с полицией

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Полиция Гамбурга применила слезоточивый газ и водометы для разгона группы примерно из тысячи активистов, выступающих против проведения в городе саммита "большой двадцатки".

Би-би-си сообщает, что демонстранты в масках и черных капюшонах кидали в стражей порядка камни, петарды и бутылки.

Полиция также сообщила в "Твиттере", что запланированная массовая акция против G20 с участием 12 тысяч человек была отменена ее организаторами.

Ранее в четверг в Гамбурге прошла акция "1000 фигур". По замыслу организаторов, перфоманс должен привлечь внимание людей к важным проблемам современности.

Тысяча человек, одетых в одинаковые серые костюмы, символизируют аморфное, незаинтересованное в переменах общество.

Кульминацией акции стала трансформация толпы. Участники акции скинули с себя одинаковую одежду. Под серыми костюмами оказались яркие футболки разных цветов, символизирующие разнообразие идей и мнений.

Саммит "Большой двадцатки" стартует в Гамбурге сегодня, 7 июля.

URL: http://www.vb.kg/362887
Теги:
Германия, митинг, саммит
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